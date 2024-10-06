«Алавес» примет «Барселону» в 9-м туре чемпионата Испании в воскресенье, 6 октября. Игра пройдет на стадионе «Мендисорроса» в Витории, начало — в 17.15 по московскому времени.

Матч в прямом эфире покажут на канале «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru (по платной подписке). Начало трансляции — в 17.10, за 5 минут до свистка.

За ключевыми событиями игры «Алавес» — «Барселона» можно следить в матч-центре нашего сайта.

Соперники провели в ла лиге по 8 матчей. «Барса» набрала 21 очко и занимает первое место, у «Алавеса» — 10 очков.