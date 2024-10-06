«Алавес» — «Барселона»: смотреть матч ла лиги онлайн
«Алавес» примет «Барселону» в матче ла лиги
«Алавес» примет «Барселону» в 9-м туре чемпионата Испании в воскресенье, 6 октября. Игра пройдет на стадионе «Мендисорроса» в Витории, начало — в 17.15 по московскому времени.
Матч в прямом эфире покажут на канале «Матч! Футбол 2» и сайте matchtv.ru (по платной подписке). Начало трансляции — в 17.10, за 5 минут до свистка.
За ключевыми событиями игры «Алавес» — «Барселона» можно следить в матч-центре нашего сайта.
Соперники провели в ла лиге по 8 матчей. «Барса» набрала 21 очко и занимает первое место, у «Алавеса» — 10 очков.
Положение команд
Футбол
Хоккей
|
|И
|В
|Н
|П
|+/-
|О
|
1
|Барселона
|8
|7
|0
|1
|25-9
|21
|
2
|Реал
|9
|6
|3
|0
|19-6
|21
|
3
|Вильярреал
|9
|5
|2
|2
|17-17
|17
|
4
|Атлетико
|8
|4
|4
|0
|12-4
|16
|
5
|Осасуна
|9
|4
|3
|2
|13-14
|15
|
6
|Атлетик
|8
|4
|2
|2
|12-8
|14
|
7
|Мальорка
|9
|4
|2
|3
|9-8
|14
|
8
|Р. Вальекано
|9
|3
|4
|2
|11-9
|13
|
9
|Сельта
|9
|4
|1
|4
|16-15
|13
|
10
|Бетис
|8
|3
|3
|2
|8-7
|12
|
11
|Эспаньол
|9
|3
|1
|5
|9-13
|10
|
12
|Алавес
|8
|3
|1
|4
|11-12
|10
|
13
|Жирона
|8
|2
|3
|3
|9-11
|9
|
14
|Севилья
|8
|2
|3
|3
|8-10
|9
|
15
|Хетафе
|9
|1
|5
|3
|6-7
|8
|
16
|Р. Сосьедад
|8
|2
|2
|4
|6-7
|8
|
17
|Леганес
|9
|1
|5
|3
|5-9
|8
|
18
|Валенсия
|9
|1
|3
|5
|5-13
|6
|
19
|Вальядолид
|9
|1
|2
|6
|5-19
|5
|
20
|Лас-Пальмас
|9
|0
|3
|6
|9-17
|3
Результаты / календарь
1 тур
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17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
31 тур
32 тур
33 тур
34 тур
35 тур
36 тур
37 тур
38 тур
|4.10
|22:00
|
Леганес – Валенсия
|0 : 0
|5.10
|15:00
|
Эспаньол – Мальорка
|2 : 1
|5.10
|17:15
|
Хетафе – Осасуна
|1 : 1
|5.10
|19:30
|
Лас-Пальмас – Сельта
|0 : 1
|5.10
|19:30
|
Вальядолид – Р. Вальекано
|1 : 2
|5.10
|22:00
|
Реал – Вильярреал
|2 : 0
|6.10
|15:00
|
Жирона – Атлетик
|- : -
|6.10
|17:15
|
Алавес – Барселона
|- : -
|6.10
|19:30
|
Севилья – Бетис
|- : -
|6.10
|22:00
|
Р. Сосьедад – Атлетико
|- : -
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
|Г
|
|
Роберт Левандовски
Барселона
|7
|
|
Айосе Перес
Вильярреал
|6
|
|
Джовани Ло Сельсо
Бетис
|5
|П
|
|
Алекс Баэна
Вильярреал
|5
|
|
Ламин Ямаль
Барселона
|5
|
|
Оскар Мингеса
Сельта
|4
|И
|К
|Ж
|
|
Микель Хаурехисар
Атлетик
|5
|1
|2
|
|
Ньигес Сауль
Севилья
|4
|1
|1
|
|
Александр Седлар
Алавес
|5
|1
|1
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