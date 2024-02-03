«Барселона» на выезде обыграла «Алавес»

«Барселона» в матче 23-го тура чемпионата Испании на выезде обыграла «Алавес» со счетом 3:1.

В составе каталонцев отличились Роберт Левандовски, Илкай Гюндоган и Витор Роке, у хозяев гол на счету Саму Омородиона. На 72-й минуте при счете 3:1 Роке получил вторую желтую карточку и покинул поле.

После этого матча «Барселона» с 50 очками занимает третье место в турнирной таблице, «Алавес» с 26 очками — на 12-й строчке.