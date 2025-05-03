Матч «Алавеса» и «Атлетико» в ла лиге завершился нулевой ничьей

«Атлетико» на выезде сыграл вничью с «Алавесом» в матче 34-го тура чемпионата Испании — 0:0.

Команды не забили голов ни в основное, ни в добавленное время.

«Атлетико» с 67 очками занимает третье место в турнирной таблице ла лиги. «Алавес» набрал 35 баллов и поднялся на 16-ю строчку, обойдя «Жирону» (35), у которой еще одна игра в запасе.

Следующий матч команда из Мадрида проведет 10 мая против «Реал Сосьедад», «Алавес» 11 мая сыграет с «Атлетиком».