«Атлетик» победил «Алавес» в матче ла лиги

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«Атлетик» на выезде обыграл «Алавес» в матче 6-го тура чемпионата Испании — 2:0.

Голы забили Иньяки Уильямс (18-я минута) и Ойян Сансет (76-я).

«Атлетик» с 13 очками занимает третье место в турнирной таблице ла лиги. «Алавес» располагается на 14-й строчке (6 очков).