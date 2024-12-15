«Атлетик» и «Алавес» поделили очки в баскском дерби

«Атлетик» на выезде сыграл вничью с «Алавесом» в матче 17-го тура ла лиги — 1:1.

У гостей в первом тайме гол забил Унаи Гомес. Во второй половине игры счет сравнял игрок хозяев Жоан Жордан.

«Атлетик» набрал 33 очка и занимает 4-е место в таблице чемпионата Испании. «Алавес» с 16 очками — на 16-й строчке.