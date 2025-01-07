Алаба впервые за год вошел в заявку на матч «Реала»

Защитник «Реала» Давид Алаба вошел в заявку команды на матч против «Мальорки» в полуфинале Суперкубка Испании, сообщает пресс-служба мадридцев.

32-летний австриец не выходил на поле больше года. Защитник получил травму в декабре 2023 года в матче «Реала» с «Вильярреалом» (4:1). У Алабы был диагностирован разрыв крестообразной связки на левой ноге, затронувший мениск.

«Реал» встретится с «Мальоркой» в четверг, 9 января. Начало — в 22.00 по московскому времени. Игра пройдет на стадионе «Король Абдалла Спортс Сити» в Джидде (Саудовская Аравия).