«Аль-Садд» предложил Месси трехлетний контракт на 1 млрд евро: этот катарский клуб тренирует Хави
18:04
Катарский клуб «Аль-Садд» сделал щедрое предложение нападающему Лионелю Месси, находящемуся в статусе свободного агента, сообщает 101 Great Goals.
Клуб предложил 34-летнему аргентинцу трехлетний контракт на 1 миллиард евро.
Напомним, «Аль-Садд» тренирует бывший одноклубник Месси по «Барселоне» Хави.
Контракт Месси с каталонским клубом истек 30 июня.
Месси дебютировал в составе первой команды «Барселоны» в 2004 году и с тех пор неизменно выступал за сине-гранатовых. Вместе с клубом аргентинец выиграл десять раз чемпионат Испании и семь раз — Кубок Испании, также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.
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