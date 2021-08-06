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«Аль-Садд» предложил Месси трехлетний контракт на 1 млрд евро: этот катарский клуб тренирует Хави

18:04
Лионель Месси. Фото Reuters
Лионель Месси. Фото Reuters
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Катарский клуб «Аль-Садд» сделал щедрое предложение нападающему Лионелю Месси, находящемуся в статусе свободного агента, сообщает 101 Great Goals.

Клуб предложил 34-летнему аргентинцу трехлетний контракт на 1 миллиард евро.

Напомним, «Аль-Садд» тренирует бывший одноклубник Месси по «Барселоне» Хави.

Контракт Месси с каталонским клубом истек 30 июня.

Месси дебютировал в составе первой команды «Барселоны» в 2004 году и с тех пор неизменно выступал за сине-гранатовых. Вместе с клубом аргентинец выиграл десять раз чемпионат Испании и семь раз — Кубок Испании, также четыре раза становился победителем Лиги чемпионов.

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Иван Шитик все материалы автора

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