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Сегодня, 12:12

«Аль-Наср» сделал крупное предложение полузащитнику «Барселоны» Бускетсу

Алина Савинова
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«Аль-Наср» заинтересован в подписании полузащитника «Барселоны» Серхио Бускетса, сообщает Mundo Deportivo.

По информации источника, клуб из Саудовской Аравии сделал «головокружительное предложение» 34-летнему футболисту. «Аль-Наср» хочет, чтобы Бускетс уже этой зимой стал игроком команды.

Отмечается, что полузащитник пока не принял решения о своем будущем и намерен сосредоточиться на ближайших матчах «Барселоны».

В текущем сезоне Бускетс провел 16 игр за «Барселону» во всех турнирах и отличился 1 результативной передачей.

Источник: https://www.mundodeportivo.com/futbol/fc-barcelona/20221230/1001911878/oferton-busquets.html
Серхио Бускетс
Футбол
ФК Аль-Наср
ФК Барселона
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 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Атлетико 15 8 3 4 23-14 27
4
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
5
 Атлетик 15 7 4 4 24-14 25
6
 Бетис 15 7 4 4 17-12 25
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 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 15 6 5 4 22-18 23
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 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
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 Мальорка 14 5 4 5 13-13 19
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 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
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 Жирона 15 4 5 6 22-24 17
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 Вальядолид 14 5 2 7 13-21 17
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 Альмерия 14 5 1 8 16-22 16
15
 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
16
 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
17
 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
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 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
19
 Кадис 14 2 5 7 9-26 11
20
 Эльче 15 0 4 11 10-33 4
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29.12 19:00
Жирона – Р. Вальекано
 2 : 2
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Бетис – Атлетик
 0 : 0
29.12 23:30
Атлетико – Эльче
 2 : 0
30.12 19:00
Хетафе – Мальорка
 - : -
30.12 21:15
Кадис – Альмерия
 - : -
30.12 21:15
Сельта – Севилья
 - : -
30.12 23:30
Вальядолид – Реал
 - : -
31.12 16:00
Барселона – Эспаньол
 - : -
31.12 18:15
Р. Сосьедад – Осасуна
 - : -
31.12 18:15
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 13
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Барселона

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И К Ж
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