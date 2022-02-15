Агуэро: «Сейчас, когда я пытаюсь играть в футбол, у меня перехватывает дыхание»

Экс-нападающий «Манчестер Сити» и «Барселоны» Серхио Агуэро рассказал о своих проблемах с сердцем и нынешнем состоянии здоровья.

«Сейчас, когда я пытаюсь играть в футбол, у меня перехватывает дыхание. Иногда я задаюсь вопросом, смогу ли я когда-нибудь снова бегать в полную силу. Я просто чувствую, что мое сердце не работает должным образом», — цитирует Агуэро в своем Twitter журналист Микель Блазкез.

Напомним, в декабре прошлого года Агуэро объявил о завершении карьеры. В матче 12-го тура испанской примеры с «Алавесом» (1:1) аргентинец столкнулся с приступом тахикардии. Позднее врачи настоятельно рекомендовали ему завершить профессиональную карьеру, что он и сделал.