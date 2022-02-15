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Сегодня, 16:37

Агуэро: «Сейчас, когда я пытаюсь играть в футбол, у меня перехватывает дыхание»

Агуэро рассказал о своем состоянии здоровья после проблем с сердцем
Иван Шитик
Корреспондент

Экс-нападающий «Манчестер Сити» и «Барселоны» Серхио Агуэро рассказал о своих проблемах с сердцем и нынешнем состоянии здоровья.

«Сейчас, когда я пытаюсь играть в футбол, у меня перехватывает дыхание. Иногда я задаюсь вопросом, смогу ли я когда-нибудь снова бегать в полную силу. Я просто чувствую, что мое сердце не работает должным образом», — цитирует Агуэро в своем Twitter журналист Микель Блазкез.

Напомним, в декабре прошлого года Агуэро объявил о завершении карьеры. В матче 12-го тура испанской примеры с «Алавесом» (1:1) аргентинец столкнулся с приступом тахикардии. Позднее врачи настоятельно рекомендовали ему завершить профессиональную карьеру, что он и сделал.

Серхио Агуэро
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
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И В Н П +/- О
1
 Реал 24 16 6 2 48-20 54
2
 Севилья 24 14 8 2 36-16 50
3
 Бетис 24 13 4 7 45-29 43
4
 Барселона 23 10 9 4 38-27 39
5
 Атлетико 23 11 6 6 42-33 39
6
 Р. Сосьедад 23 10 8 5 24-21 38
7
 Вильярреал 24 9 9 6 38-23 36
8
 Атлетик 24 8 10 6 25-21 34
9
 Осасуна 24 8 8 8 25-27 32
10
 Сельта 24 8 7 9 28-25 31
11
 Р. Вальекано 23 9 4 10 27-27 31
12
 Валенсия 24 7 9 8 36-38 30
13
 Эспаньол 24 7 7 10 29-34 28
14
 Эльче 24 6 8 10 26-33 26
15
 Мальорка 23 6 8 9 22-36 26
16
 Хетафе 24 6 7 11 23-27 25
17
 Гранада 24 5 9 10 26-36 24
18
 Алавес 24 5 5 14 19-39 20
19
 Кадис 24 3 10 11 20-38 19
20
 Леванте 23 1 8 14 23-50 11
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22.12 23:30
Атлетик – Реал
 1 : 2
16.01 16:00
Эльче – Вильярреал
 1 : 0
18.01 22:00
Бетис – Алавес
 4 : 0
18.01 23:30
Кадис – Эспаньол
 2 : 2
19.01 21:00
Сельта – Осасуна
 2 : 0
19.01 23:30
Валенсия – Севилья
 1 : 1
20.01 21:00
Хетафе – Гранада
 4 : 2
16.02 21:00
Атлетико – Леванте
 - : -
2.03 23:00
Мальорка – Р. Сосьедад
 - : -
31.05 00:00
Барселона – Р. Вальекано
 - : -
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Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 17
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 13
Хуан Мигель Хуанми

Хуан Мигель Хуанми

Бетис

 12
П
Даниэль Парехо

Даниэль Парехо

Вильярреал

 6
Карим Бензема

Карим Бензема

Реал

 6
Оскар Трехо

Оскар Трехо

Райо Вальекано

 6
И К Ж
Иньиго Мартинес

Иньиго Мартинес

Атлетик

 18 1 5
Гомес Рауль де Томас

Гомес Рауль де Томас

Эспаньол

 22 1 3
Уго Гильямон

Уго Гильямон

Валенсия

 21 1 7
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