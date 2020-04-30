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Агуэро рассказал, в каком случае Месси уйдет из «Барселоны»

14:58
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Нападающий «Манчестер Сити» и сборной Аргентины Серхио Агуэро поделился мнением о соотечественнике Лионеле Месси. Ранее сообщалось, что капитан «Барселоны» может покинуть команду.

— Многие игроки изменились ради Лео, и он остался в «Барселоне». — цитирует аргентинца The Sun. — Он любит клуб, отождествляет себя с «Барселоной», ему комфортно, и он счастлив.

Сколько бы всего ни случилось, он будет продолжать. Если только не случится чего-нибудь катастрофического.

Это'О считает, что невозможно превзойти наследие Месси в «Барселоне»

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