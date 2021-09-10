Агуэро планирует восстановиться после травмы на несколько недель раньше ожидаемого срока

Форвард «Барселоны» Серхио Агуэро рассказал, что может восстановиться после травмы раньше ожидаемого срока.

Футболист перешел в каталонский клуб в летнее трансферное окно, однако сразу травмировался и пока не успел дебютировать за каталонский клуб.

«Все идет хорошо, есть прогресс. Даты возвращения пока нет, но я надеюсь, что срок восстановления сократится на несколько недель.

Болевые ощущения возле камбаловидной мышцы, а к ней надо относиться с уважением, вещь коварная», — цитирует Агуэро RAC1 Sport.

Ранее сообщалось, что дебют аргентинца в «Барселоне» состоится не раньше октября. В стан каталонцев Агуэро перешел из «Манчестер Сити» на правах свободного агента.