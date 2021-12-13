Агуэро объявит о завершении карьеры 15 декабря
Нападающий «Барселоны» Серхио Агуэро принял решение завершить карьеру, сообщает Marca.
По информации источника, 33-летний нападающий объявит об этом 15 декабря.
Напомним, 30 октября Агуэро стало плохо во время матча 11-го тура чемпионата Испании c «Алавесом» (1:1). Нападающего заменили в первом тайме из-за приступа тахикардии. Позже стало известно, что он выбыл из строя минимум на три месяца из-за проблем с сердцем.
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Дополнительная информация:
https://www.marca.com/radio/2021/12/13/61b70a1646163f3b188b45a1.html
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