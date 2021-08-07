Агуэро хочет покинуть «Барселону» после ухода Месси
01:16
Новичок «Барселоны» нападающий Серхио Агуэро хочет покинуть команду, сообщает в своем Twitter журналист Мигель Бласкес. Аргентинец недоволен тем, что клуб не смог удержать его партнера по сборной Лионеля Месси. Футболист ранее покинул «Барсу» на правах свободного агента.
По данным источника, Агуэро считает, что клуб его предал. Ему обещали, что он сможет сыграть в одной команде с Месси. Так как обещание не было выполнено, он хочет расторгнуть контракт.
33-летний Серхио Агуэро ранее перешел в «Барселону» на правах свободного агента. До этого он выступал за «Манчестер Сити». В прошедшем сезоне футболист провел 20 матчей за «Сити» и забил шесть мячей при одной голевой передаче.
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