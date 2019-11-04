Агирре назначен новым главным тренером «Леганеса»
16:49
Хавьер Агирре назначен новым главным тренером «Леганеса». 60-летний специалист заключил с клубом контракт до конца текущего сезона, сообщает официальный сайт клуба.
Ранее «Леганес» отправил в отставку Маурисио Пеллегрино. Агирре известен по работе с «Атлетико», «Сарагосой», «Эспаньолом», а также сборными Мексики, Японии и Египта.
После 12-и туров «Леганес» набрал 5 очков и занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Испании.
?BIENVENIDO | Javier Aguirre, nuevo entrenador del C.D. Legan?s #BienvenidoAguirre— C.D. Legan?s (@CDLeganes) November 4, 2019
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