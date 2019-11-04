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Агирре назначен новым главным тренером «Леганеса»

16:49
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Хавьер Агирре назначен новым главным тренером «Леганеса». 60-летний специалист заключил с клубом контракт до конца текущего сезона, сообщает официальный сайт клуба.

Ранее «Леганес» отправил в отставку Маурисио Пеллегрино. Агирре известен по работе с «Атлетико», «Сарагосой», «Эспаньолом», а также сборными Мексики, Японии и Египта.

После 12-и туров «Леганес» набрал 5 очков и занимает последнее место в турнирной таблице чемпионата Испании.

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