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Агенты полузащитника «Атлетико» Партея опровергли переговоры с «Арсеналом»

13:36
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Агенство JJSports, представляющее интересы полузащитника «Атлетико» Томаса Партея, опровергло информацию о переговорах игрока с «Арсеналом». Ранее отец 26-летнего игрока, Джейкоб Партей заявил, что его сын подтвердил ему слухи о переговорах с лондонским клубам.

— Это чистейшая неправда, — цитирует представителей агенства Партея Marca.

Партей провел 35 матчей за «Атлетико» в сезоне-2019/20, на его счету 3 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость ганца в 40 миллионов евро.

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