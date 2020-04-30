Агенты Партея извинились за пост в соцсети. Они предлагали фанатам выбрать игроку следующий клуб

Агенты полузащитника «Атлетико» Томаса Партея извинились за сообщение в Instagram, сообщает Sky Sports.

Представители 26-летнего ганца удалили сообщение, в котором просили болельщиков проголосовать за его следующий клуб. Фанатам предлагалось выбрать между «Манчестер Юнайтед», «Арсеналом», «Ювентусом», «Баварией», и «ПСЖ».

Партей провел 35 матчей за «Атлетико» в сезоне-2019/20, на его счету 3 гола и 1 результативная передача. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость ганца в 40 миллионов евро.