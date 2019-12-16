Агент Зозули: «Жаль слышать абсурдные обвинения в адрес Романа со стороны радикалов «Райо Вальекано»

Агент форварда «Альбасете» Романа Зозули Владимир Кузьменко прокомментировал ситуацию на матче 20-го тура сегунды c «Райо Вальекано». Эта игра была остановлена из-за того, что болельщики «Райо» оскорбляли Зозулю. Матч в итоге не был доигран.

— К сожалению, это случилось снова, — написал агент на своей странице в Facebook. — Когда Роман Зозуля просто хотел нормализовать ситуацию и поддержать свою команду, отправляющуюся в Мадрид, он снова получает атаку радикалов «Райо Вальекано». Жаль слышать это абсурдные обвинения. Не можем ничего сказать в упрек другим болельщиков или клуба. Мы с Романом хотим поблагодарить руководителей и игроков «Альбасете» за их огромную поддержку, отличных болельщиков «Альбасете», федерацию футбола Испании, украинских болельщиков. Спасибо всем. Без вас это было бы намного сложнее. С вашей поддержкой у нас больше силы и желания продолжать этот нелегкий путь вдали от родины.

Скандал в испанской лиге: украинского игрока оскорбляли, матч сорван.