Агент Зозули: "Роману не дают проявить себя в "Бетисе" из-за проблем с языком"

Агент нападающего "Бетиса" Романа Зозули Владимир Кузьменко сожалеет, что украинцу не дают проявить себя в новом клубе. По его словам, это связано с языковым барьером. Напомним, 27-летний форвард пополнил состав бело-зеленых в 2016 году. Он принял участие в трех матчах, каждый раз выходя на замену.
- В Зозуле есть нечто экстраординарное. Несмотря на то что в "Бетисе" он недавно и у него не так много шансов показать себя на поле, Рома смог заслужить любовь и уважение от болельщиков, - приводит Footballua.tv слова Кузьменко. - Например, 12-летний Уго, болельщик "Бетиса" и фанат Зозули, подарил Роме портрет, нарисованный им лично с фотографии, которую как-то после матча он подписал. Те, кто хоть немного знаком с Зозулей, хорошо знают, как тепло он относится к детям.
К сожалению, в данный момент этому парню с большим сердцем не позволяют выразить, показать себя на поле, ссылаясь на проблему с испанским языком, которая при подписании контракта не тревожила директоров. Но мы знаем и понимаем, что язык профессионала - это его действия на поле, и футболист там должен показать свое качество, вести команду вперед.
Дополнительная информация
http://footballua.tv/news/football/35641--agent-romana-zozuli-v-betisi-romanu-ne-dozvolyaty-sebe-projaviti-posilajuchisy-na-movnu-problemu-jak/
Valdemarson
Так пусть же язык поучит! По любому не помешает в жизни.
10:51 16 декабря
Семь ветров
Любовь к детям... С большим сердцем... Более дешевый пиар только Селюк выдает, видимо у украинцев так принято, чепуху городить. Мертвый Зозуля не проходит даже в состав Бетиса, зато уже в Европе.
10:46 16 декабря