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Сегодня, 10:32

Агент Захаряна рассказал, когда полузащитник вернется к тренировкам

Игнат Заздравин
Корреспондент
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Агент Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, прокомментировал восстановление футболиста после травмы.

«Будем надеятся, что Захарян восстановится в октябре. Арсен так или иначе делает какие-то упражнения, но на этой неделе он начнет тренироваться в ограниченном режиме», — цитирует Голубина Sport24.

21-летний Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с лета 2023 года. В сезоне-2023/24 он провел за клуб 40 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.

Источник: Sport24
Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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