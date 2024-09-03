Агент Захаряна рассказал, когда полузащитник вернется к тренировкам
Агент Геннадий Голубин, представляющий интересы полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна, прокомментировал восстановление футболиста после травмы.
«Будем надеятся, что Захарян восстановится в октябре. Арсен так или иначе делает какие-то упражнения, но на этой неделе он начнет тренироваться в ограниченном режиме», — цитирует Голубина Sport24.
21-летний Захарян выступает за «Реал Сосьедад» с лета 2023 года. В сезоне-2023/24 он провел за клуб 40 матчей во всех турнирах, забил 1 гол и сделал 2 результативные передачи.
Источник: Sport24
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