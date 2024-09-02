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Агент: «8-й номер — ответ скептикам, что кто-то разочаровался в Захаряне»

Алина Савинова
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Футбольный агент Геннадий Голубин прокомментировал смену игрового номера своим клиентом, российским полузащитником «Реал Сосьедад» Арсеном Захаряном.

Ранее под 8-м номером в испанской команде играл полузащитник Микель Мерино, который в летнее трансферное окно перешел в «Арсенал».

«Арсену дали 8-й номер Микеля Мерино. Все правильно. Это ответ скептикам — тем, кто рассказывал, говорил и думал, что к нему нет доверия или кто-то разочаровался в Захаряне. Мало играет или еще что-то. И вот из этого надо делать выводы, если человеку дают такой номер», — цитирует Голубина Sport24.

В августе Захарян уже менял игровой номер в «Реал Сосьедад». Перед началом сезона Захаряну отошел 21-й номер, а в минувшем сезоне он играл под номером 12.

Источник: Sport24
Арсен Захарян
Футбол
ФК Реал Сосьедад
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