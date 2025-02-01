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Сегодня, 17:13

Агент Захаряна назвал причину травмы футболиста после восстановления

Ана Горшкова
Корреспондент
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Агент полузащитника «Реал Сосьедад» Арсена Захаряна Геннадий Голубин заявил, что футболист вновь получал повреждения из-за перенагрузок, сейчас с ним все в порядке.

«Бывают рецидивы. Перегрузил под нагрузкой, ничего страшного не было. Сейчас все хорошо», — приводит слова Голубина ТАСС.

30 июля 2024 года стало известно, что у Захаряна выявлена травма малоберцовых сухожилий правой лодыжки, которая была получена во время тренировки 17 июля. В середине октября полузащитник вернулся к тренировкам, но затем вновь стал тренироваться индивидуально из-за проблем с мышцами.

С 11 декабря россиянин приступил к тренировкам вместе с командой, 5 и 13 января Захарян попал в заявку «Реал Сосьедад» на матчи Кубка Испании и чемпионата страны соответственно, но после этого из-за боли в лодыжке вновь перестал попадать в состав. 28 января футболист вернулся в общую группу.

Источник: ТАСС
Арсен Захарян
ФК Реал Сосьедад
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Положение команд
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 И В Н П +/- О
1
 Реал 21 15 4 2 50-20 49
2
 Атлетико 21 13 6 2 35-14 45
3
 Барселона 21 13 3 5 59-24 42
4
 Атлетик 21 11 7 3 31-18 40
5
 Вильярреал 21 9 7 5 39-32 34
6
 Р. Вальекано 22 8 8 6 26-24 32
7
 Мальорка 21 9 3 9 19-26 30
8
 Р. Сосьедад 21 8 4 9 17-17 28
9
 Жирона 21 8 4 9 29-29 28
10
 Бетис 21 7 7 7 23-26 28
11
 Осасуна 21 6 9 6 25-30 27
12
 Севилья 21 7 6 8 24-30 27
13
 Сельта 21 7 4 10 30-33 25
14
 Хетафе 21 5 8 8 17-17 23
15
 Леганес 22 5 8 9 19-30 23
16
 Лас-Пальмас 21 6 5 10 26-34 23
17
 Алавес 21 5 6 10 25-33 21
18
 Эспаньол 21 5 5 11 20-33 20
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 Валенсия 21 3 7 11 20-36 16
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Леганес – Р. Вальекано
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