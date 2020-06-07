Агент Сауля опроверг информацию о возможном переходе игрока в «МЮ»

Агент полузащитника «Атлетико» Сауля, Джонатан Барнетт опроверг информацию о том, что испанец может перейти в «Манчестер Юнайтед».

— Сауль уже выступает в большом клубе, — приводит Sport Witness слова Барнетта. — Всех сильных игроков сватают в другие клубы. Некоторые агенты, возможно, заинтересованы в этом, но если им для этого нужны СМИ, то это не очень хорошие агенты.

На счету Сауля 4 гола в 37 матчах за «Атлетико» в сезоне-2019/20. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 25-летнего испанца в 72 миллиона евро.