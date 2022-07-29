Агент Рюдигера рассказал, что вел переговоры с «Реалом» с 2016 года

Агент и брат защитника «Реала» Антонио Рюдигера Сар Сенези рассказал, что мадридский клуб хотел заполучить немца еще в 2019 году.

«Контакт был напрямую с «Реалом». Сложностей в переговорах не возникло, так как мы контактировали с клубом с 2016 года. Интерес материализовался в 2019 году до того, как «Челси» запретили трансферы, и Антонио не хотел форсировать переход из уважения к официальным лицам лондонского клуба. «Челси» не смог найти ему замену вовремя», — цитирует Marca Сенези.

Этим летом Рюдигер перешел в «Реал» на правах свободного агента из «Челси», за который играл с июля 2017 года.