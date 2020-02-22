Агент Рубена Невеша предлагает игрока «Реалу»

Агент полузащитника «Вулверхэмптона» Рубена Невеша, Жорже Мендеш, предлагает футболиста «Реалу», сообщает Don Balon.

По информации источника, Мендеш считает, что Невеш дорос до топ-клуба, в связи с чем агент хочет перевезти 22-летнего полузащитника на «Сантьяго Бернабеу» и активно предлагает его услуги «сливочным». Игрок может обойтись «Реалу» в сумму около 80 миллионов евро.

В сезоне-2019/20 Невеш принял участие в 39 матчах в составе «Вулверхэмптона», на счету португальца 4 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость португальца в 50 миллионов евро.