Агент Рамоса на следующей неделе проведет переговоры с «Манчестер Юнайтед»

Агент центрального защитника «Реала» Серхио Рамоса на следующей неделе встретится с представителями «Манчестер Юнайтед» и обсудит контракт футболиста, сообщает Todofichajes.com.

Контракт 34-летнего капитана мадридского клуба истекает в июне. По информации источника, «Манчестер Юнайтед» будет платить испанцу 200 тысяч фунтов в неделю, перебив тем самым предложение «ПСЖ».

В конце января сообщалось, что футболист отказался от нового соглашения с «Реалом» и хочет продолжить карьеру в французском клубе. Парижане приступят к переговорам только после разрыва контракта.

6 февраля 34-летний испанец перенес операцию на колене и сейчас проходит процесс восстановления. В нынешнем сезоне Рамос сыграл в 18 матчах и забил 3 мяча.