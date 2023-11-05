Агент Нестора заявил, что футболист интересен многим клубам

Футбольный агент Десио Берман высказался о возможном трансфере полузащитника «Сан-Палу» Родриго Нестора в «Зенит».

«Трансфер в «Зенит»? Родриго интересен многим клубам. На данный момент конкретики нет», — приводит «РБ Спорт» слова агента.

Ранее СМИ сообщали, что «Зенит» интересуется бразильским футболистом и готов приобрести его.

Родриго является воспитанником «Сан-Паулу». В этом году хавбек провел за команду 54 матча во всех турнирах, в которых отметился 2 голами и 8 результативными передачами.