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Агент Мартинеса: «Лаутаро переходит в «Барселону» больше в СМИ, чем в реальности»

8 августа 2020, 23:28
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Форвард «Интера» Лаутаро Мартинес не планирует покидать свой клуб, в том числе и ради перехода в «Барселону».

— Лаутаро переходит в «Барселону» больше в СМИ, чем в реальности, — заявил агент футболиста Карлос Бето Яке в интервью Goal.com. — У Лаутаро остается три года по контракту с «Интером» и он счастлив быть там, где находится сейчас.

У него был хороший сезон в Италии, сейчас он играет в Лиге Европы, и я надеюсь, «Интер» сможет пройти весь путь в этом турнире.

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