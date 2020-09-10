Агент Лаутаро Мартинеса прибыл в Испанию для переговоров с «Барселоной»
21:16
«Барселона» возобновила переговоры с «Интером» по трансферу нападающего «нерадзурри» Лаутаро Мартинеса. Аргентинец — приоритетная цель каталонцев, сообщает TyC Sports.
Агенты игрока сейчас находятся в каталонской столице, где обсуждают с клубом условия личного контракта игрока.
«Интер» может продать «Барселоне» Лаутаро, если «блаугранас» выплатят 111 миллионов евро.
Ранее сообщалось, что новый главный тренер «Барселоны» Роналд Куман заинтересован в подписании Лаутаро.
В минувшем сезоне 23-летний аргентинец провел 49 матчей за «Интер», отличившись 21 голом и 7 результативными передачами.