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Агент Ямаля: «Ламин обязательно подпишет новый контракт с «Барселоной»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Агент Жорже Мендеш, представляющий интересы полузащитника «Барселоны» Ламина Ямаля, рассказал о переговорах с клубом по поводу ного контракта игрока.

«Ламин Ямаль обязательно подпишет новый контракт с «Барсой». Ламин должен остаться в «Барселоне». Я не могу сказать, когда, но это обязательно произойдет. У него был феноменальный 2024 год, а для меня он стал лучшим игроком в мире в прошлом году в составе сборной Испании и «Барселоны», — приводит слова агента инсайдер Фабрицио Романо.

Контракт 17-летнего испанца с каталонским клубом рассчитан до лета 2026 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 150 миллионов евро.

Ямаль в текущем сезоне сыграл за «Барселону» 21 матч во всех турнирах, забил 6 голов и отдал 12 результативных передач.

Источник: Фабрицио Романо
Ламин Ямаль
ФК Барселона
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 И В Н П +/- О
1
 Атлетико 18 12 5 1 33-12 41
2
 Реал 18 12 4 2 41-18 40
3
 Барселона 19 12 2 5 51-22 38
4
 Атлетик 19 10 6 3 29-17 36
5
 Вильярреал 18 8 6 4 34-30 30
6
 Мальорка 19 9 3 7 19-21 30
7
 Р. Сосьедад 18 7 4 7 16-13 25
8
 Жирона 18 7 4 7 26-25 25
9
 Бетис 18 6 7 5 21-22 25
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 Осасуна 18 6 7 5 23-27 25
11
 Сельта 18 7 3 8 27-28 24
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 Лас-Пальмас 18 6 4 8 23-27 22
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 Р. Вальекано 18 5 7 6 20-21 22
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 Леганес 18 4 6 8 17-28 18
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