Агент Крооса: «Думаю, что Тони завершит свою карьеру в «Реале»
Агент Фолькер Штрут, представляющий интересы полузащитника «Реала» Тони Крооса, высказался о будущем немецкого хавбека.
По данным СМИ, в услугах Крооса заинтересованы несколько клубов английской премьер-лиги.
«Думаю, что Тони завершит свою карьеру в «Реале». Он ни разу не сказал мне, что хотел бы получить какой-нибудь телефонный звонок и уйти. Он и его семья счастливы в Мадриде», — цитирует Штрута журналист Фабрицио Романо.
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