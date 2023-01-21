Агент Камавинги отреагировал слухи об уходе своего клиента из «Реала»

Агент полузащитника «Реала» и сборной Франции Эдуарда Камавинги Джошуа Барнетт прокомментировал слухи о возможном уходе футболиста из мадридского клуба.

Ранее сообщалось, что «Арсенал» хочет арендовать французского хавбека.

«Это неправда. Конечно, каждый клуб в мире хотел бы его видеть, но он очень счастлив в «Реале», а в Мадриде очень довольны Камавингой», — приводит слова Барнетта Sky Sport Italy.

Камавинга выступает за «Реал» с 2021 года. Его действующее соглашение с мадридцами рассчитано до 2027 года.

В текущем сезоне 20-летний полузащитник сыграл за «сливочных» 26 матчей во всех турнирах и отдал одну результативную передачу. Стоимость игрока по данным портала Transfermarkt оценивается в 50 миллионов евро.