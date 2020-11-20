Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Агент Иско сообщил, что игрок не намерен покидать «Реал»

21:51
Теги:

Агент полузащитника «Реала» Иско заявил, что футболист не намерен покидать мадридский клуб в зимнее трансферное окно.

— Сейчас появляется очень много разговоров. Но мы не изучаем предложения от других клубов, как и не намерены их рассматривать, — приводит слова агента Mundo Deportivo.

Контракт 28-летнего хавбека с мадридским клубом рассчитан до лета 2022-го года. В нынешнем сезоне ла лиги Иско провел 6 матчей.

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир
Прямой эфир