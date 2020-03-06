Агент Эдегора объяснил, почему норвежец выбрал «Реал» вместо «Барселоны»

Агент полузащитника «Реала» Мартина Эдегора, Кент Карлсен рассказал, почему норвежец перешел в «Королевский клуб», а не в «Барселону» в 2015 году.

— «Барселона» приглашала нас в 2014 году в свою академию «Ла Масия», — цитирует Sport.es Карлсена. — Мы общались с Андони Субисареттой, который тогда был спортивным директором «сине-гранатовых», он пригласил нас на матч команды в Лиге чемпионов против «Аякса». «Барселона» — отличный клуб, но Мартин и его отец принимали во внимание множество вещей перед тем, как принять решение. К тому же, каталонцам тогда на год запретили подписывать новичков, а это означало, что Эдегору пришлось бы провести еще год в Норвегии. Ему и его отцу этого не очень хотелось. В итоге свое предложение сделал «Реал». Надо сказать, что Мартин изучал игру Лионеля Месси, пытался копировать аргентинца. Наблюдая за Эдегором, вы можете заметить, что он действительно многое взял у Месси.

Сезон-2019/20 21-летний Эдегор проводит в «Сосьедаде» на правах аренды. На счету норвежца 7 голов и 8 результативных передач в 27 матчах за команду. Контракт Эдегора с «Реалом» рассчитан до конца июня 2023 года с опцией продления еще на один год.