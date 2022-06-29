Агент Депая провел переговоры с «Барселоной». Клуб не готов предложить форварду новый контракт
Агент Депая провел переговоры с «Барселоной»
Агент нападающего «Барселоны» Мемфиса Депая провел на этой неделе переговоры с руководством каталонского клуба. Но «Барса» пока не готова предлагать футболисту новый контракт, сообщает Marca.
Сам Депай не планирует покидать каталонский клуб, что делает его трансфер маловероятным.
Ранее сообщалось, что «Барса» готова расстаться с 28-летним игроком, чтобы выручить средства на усиление команды. Контракт клуба с Депаем истекает в конце 2023 года.
В прошедшем сезоне нападающий в 27 матчах ла лиги забил 12 голов и отдал 2 результативные передачи.
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17
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18
|Альмерия
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Бетис – Эльче
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Кадис – Р. Сосьедад
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