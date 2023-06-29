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Сегодня, 19:55

Агент Дембеле сообщил «Барселоне» о желании игрока остаться в команде

Виктория Кравченко
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Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле этим летом не покинет команду, сообщает журналист Фернандо Поло.

По данным источника, сегодня, 29 июня, агент футболиста провел встречу с будущим спортивным директором каталонского клуба Деку. Представитель форварда сообщил руководству, что Дембеле готов продолжить выступать за «Барселону» любой ценой.

26-летний француз выступает за «Барселону» с 2017 года. В сезоне-2022/23 он провел за каталонцев 35 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 9 голевых передач.

Усман Дембеле
ФК Барселона
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