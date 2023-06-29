Агент Дембеле сообщил «Барселоне» о желании игрока остаться в команде
Нападающий «Барселоны» Усман Дембеле этим летом не покинет команду, сообщает журналист Фернандо Поло.
По данным источника, сегодня, 29 июня, агент футболиста провел встречу с будущим спортивным директором каталонского клуба Деку. Представитель форварда сообщил руководству, что Дембеле готов продолжить выступать за «Барселону» любой ценой.
26-летний француз выступает за «Барселону» с 2017 года. В сезоне-2022/23 он провел за каталонцев 35 матчей во всех турнирах, забил 8 мячей и отдал 9 голевых передач.
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13
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14
|Кадис
|0
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|0
|0-0
|0
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15
|Хетафе
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|0-0
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16
|Валенсия
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|0
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17
|Альмерия
|0
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|0
|0-0
|0
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18
|Гранада
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19
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|13.08
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Альмерия – Р. Вальекано
|- : -
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Атлетик – Реал
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Атлетико – Гранада
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Кадис – Алавес
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Сельта – Осасуна
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Хетафе – Барселона
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Р. Сосьедад – Жирона
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Севилья – Валенсия
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|13.08
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Вильярреал – Бетис
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