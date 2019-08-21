Агент: «Дембеле на 1000 процентов останется в «Барселоне»

Форвард Усман Дембеле продолжит выступать за «Барселону», сообщил его агент Мусса Сиссоко.

— Усман — игрок «Барселоны», он останется в команде на 1000 процентов, — цитирует агента Mundo Deportivo. — Он не собирается уходить. Несмотря на интерес топ-клубов Европы, он уверен, что уже выступает за сильнейший из них.

22-летний Усман Дембеле пропустит около двух недель из-за травмы в первом матче сезона. Его контракт действует до 2022 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 100 миллионов евро. Ранее сообщалось, что в клубе недовольны его отношением к работе.

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