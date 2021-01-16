Агент Черышева высказался о слухах вокруг будущего футболиста «Валенсии»

Хинес Карвахаль, агент российского нападающего «Валенсии» Дениса Черышева, прокомментировал слухи вокруг будущего своего клиента.

«Денису нравится в «Валенсии». Тренер ему доверяет, поэтому уходить он никуда не собирается. Это просто слухи, которые всегда появляются, когда игрок хорошо себя показывает на поле», — рассказал агент в комментарии «СЭ».

30-летний Черышев в нынешнем сезоне чемпионата Испании провел 11 матчей и отдал две результативные передачи. Его контракт с клубом рассчитан до лета 2022 года.

После 18 туров «Валенсия» набрала только 19 очков и находится неподалеку от зоны вылета.

(Константин Колмаков)