Агент Бэйла: "Я устал от лжи, написанной плохими журналистами"

Джонатан Барнетт, агент полузащитника "Реала" Гарета Бэйла, возмущен критикой в адрес валлийца. Болельщики "Реала" стали шутить в социальных сетях по поводу частых травм Бэйла.

– Гарет всегда относился к болельщикам с уважением, даже когда они злились на него, что порой было несправедливо, – цитирует Football Espana Барнетта. – Но сейчас фанаты должны принять свою неправоту. Он суперзвезда и очень важный игрок для "Реала". Бэйл никогда не хотел уходить из "Реала". Он всем доволен в клубе, а клуб доволен им. Я устал от глупых историй и лжи, написанной плохими журналистами.