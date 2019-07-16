Агент Бэйла - про предложение "Тоттенхэма": "Я не комментирую чушь"

Агент нападающего "Реала" Гарета Бэйла Джонатан Барнетт назвал чушью информацию об интересе "Тоттенхэма" к его клиенту.

– Предложение "Тоттенхэма"? Я не комментирую чушь", – цитирует агента talkSPORT.

Ранее сообщалось, английский клуб предложил за форварда 60 миллионов евро. При этом лондонцы готовы на оплату только половины зарплаты 29-летнего игрока, на 8,5 миллионов. Они ожидают, что другую половину на себя возьмут мадридцы.

Контракт Бэйла с "Реалом" рассчитан до 30 июня 2022 года. Transfermarkt оценивает игрока в 60 миллионов евро. В минувшем сезоне он провел 42 матча за "Реал", забил 14 голов и отдал 6 результативных передач.