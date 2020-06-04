Футбол
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    Испания

Агент Бэйла исключил возвращение игрока в АПЛ

13:14
Теги:

Агент нападающего «Реала» Гарета Бэйла, Джонатан Барнетт заявил, что его клиент не намерен возвращаться в чемпионат Англии.

— Как я всегда и говорил, Гарет счастлив в Мадриде, — приводит Goal.com слова Барнетта. — Ему нравится жить здесь, не понимаю, с чего бы ему думать о карьере где-то в другом месте. Он выиграл уже почти все, за исключением международных турниров. Конечно, возвращение Бэйла в АПЛ было бы большим событием, но я не думаю, что он захочет вернуться. Ему нравится выступать за «Реал».

В сезоне-2019/20 Бэйл провел за «Реал» 18 матчей, на его счету 3 гола и 2 результативных передачи. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость 30-летнего валлийца в 32 миллиона евро. Ранее сообщалось, что игроком интересуется «Ньюкасл».

Чемпионат Испании: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд




Загрузка...
Прямой эфир
Прямой эфир