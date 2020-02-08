Агент Бэйла: «Гарет не должен всем доказывать, что умеет говорить по-испански»

Агент форварда «Реала» Гарета Бэйла Джонатан Барнетт опроверг информацию о том, что валлиец не знает испанский язык.

— О Бэйле пишут много мусора, — цитирует Бэйла AS. — «Он не говорит по-испански». Он говорит по-испански! Те, кто говорят, что это не так, не знают его. Они выставляют себя полными идиотами.

Они и есть полные идиоты, потому что говорят о ком-то, кого не знают. Не нужно так делать. Они приходят на телевидение и заявляют: «Гарет Бэйл не говорит по-испански». Отвратительно. Откуда им это знать?

— Они никогда не слышали, чтобы он говорил на испанском.

— И что? Сауль тоже мой клиент. На прошлой неделе так совпало, что он и Бэйл оказались в моем офисе. Они 10-15 минут сидели и общались на испанском. Без проблем. Он не должен всем доказывать, что он умеет говорить по-испански.