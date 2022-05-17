Агент Бэйла допустил, что игрок может продолжить карьеру в «Кардиффе»

Джонатан Барнетт, агент нападающего «Реала» Гарета Бэйла допустил, что футболист может перейти в «Кардифф».

«Следующий шаг Гарета в карьере никак не связан с деньгами. Он связан с тем, чего хочет он сам. Мы с ним обсудим все вопросы после матчей сборной Уэльса в июне. Бэйл примет решение после игр сборной.

Может ли он перейти в «Кардифф»? Кто знает? Посмотрим, как все сложится. Пока что у нас нет предложений, но у варианта с «Кардиффом» много плюсов. Гарет родом оттуда, его родственники живут там. С моей точки зрения это спорный вариант, но я сейчас выражаю свое мнение, а не мнение Гарета. Я еще не обсуждал с ним этот вопрос», — приводит Wales Online слова Барнетта.

В сезоне-2021/22 Бэйл принял участие в 7 матчах «Реала» и забил 1 гол. Контракт 32-летнего валлийца с «Королевским клубом» действует до конца июня 2022 года.

«Кардифф» — клуб из Уэльса, но выступает в чемпионате Англии. По итогам сезона-2021/22 команда заняла 18-е место в турнирной таблице чемпионшипа — второго по силе английского дивизиона.