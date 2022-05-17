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Агент Бэйла допустил, что игрок может продолжить карьеру в «Кардиффе»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Джонатан Барнетт, агент нападающего «Реала» Гарета Бэйла допустил, что футболист может перейти в «Кардифф».

«Следующий шаг Гарета в карьере никак не связан с деньгами. Он связан с тем, чего хочет он сам. Мы с ним обсудим все вопросы после матчей сборной Уэльса в июне. Бэйл примет решение после игр сборной.
Может ли он перейти в «Кардифф»? Кто знает? Посмотрим, как все сложится. Пока что у нас нет предложений, но у варианта с «Кардиффом» много плюсов. Гарет родом оттуда, его родственники живут там. С моей точки зрения это спорный вариант, но я сейчас выражаю свое мнение, а не мнение Гарета. Я еще не обсуждал с ним этот вопрос», — приводит Wales Online слова Барнетта.

В сезоне-2021/22 Бэйл принял участие в 7 матчах «Реала» и забил 1 гол. Контракт 32-летнего валлийца с «Королевским клубом» действует до конца июня 2022 года.

«Кардифф» — клуб из Уэльса, но выступает в чемпионате Англии. По итогам сезона-2021/22 команда заняла 18-е место в турнирной таблице чемпионшипа — второго по силе английского дивизиона.

Источник: https://www.walesonline.co.uk/sport/football/transfer-news/gareth-bales-agent-admits-cardiff-23978714
Гарет Бэйл
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ФК Кардифф Сити
ФК Реал
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2
 Барселона 37 21 10 6 68-36 73
3
 Атлетико 37 20 8 9 63-42 68
4
 Севилья 37 17 16 4 52-30 67
5
 Бетис 37 19 7 11 62-40 64
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 Р. Сосьедад 37 17 11 9 39-35 62
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 Вильярреал 37 15 11 11 61-37 56
8
 Атлетик 37 14 13 10 43-35 55
9
 Осасуна 37 12 11 14 37-49 47
10
 Сельта 37 12 10 15 43-41 46
11
 Валенсия 37 10 15 12 46-53 45
12
 Р. Вальекано 37 11 9 17 37-46 42
13
 Эспаньол 37 10 11 16 40-53 41
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 Эльче 37 10 9 18 37-51 39
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 Хетафе 37 8 15 14 32-38 39
16
 Гранада 37 8 13 16 44-61 37
17
 Мальорка 37 9 9 19 34-63 36
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 Кадис 37 7 15 15 34-51 36
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 Леванте 37 7 11 19 47-74 32
20
 Алавес 37 8 7 22 31-64 31
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Р. Вальекано – Леванте
 - : -
20.05 22:00
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 - : -
21.05 18:30
Валенсия – Сельта
 - : -
22.05 18:30
Эльче – Хетафе
 - : -
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 - : -
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