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Агент Бернарду Силва предложил «Реалу» подписать полузащитника «Манчестера Сити». Летом футболист мог перейти в «Барселону»

Иван Шитик
Корреспондент
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Агент полузащитника «Манчестера Сити» Бернарду Силвы Жорже Мендеш предложил «Реалу» подписать игрока, утверждает El Nacional.

Летом Силва могут перейти в «Барселону», но трансфер не состоялся. Каталонский клуб сохраняет интерес к 28-летнему португальцу, но теперь ему придется конкурировать с «Реалом».

Контракт полузащитника с «Ман Сити» рассчитан до 30 июня 2025 года. Портал Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 80 миллионов евро.

В этом сезоне Бернарду Силва провел за «Сити» 16 матчей во всех турнирах, в которых забил 2 гола и сделал 5 голевых передач.

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⚽ Футбол. ЛЧ
Боруссия Д
Манчестер Сити

29%

2.40

обе забьют - да

26%

1.54

П2

25%

1.62
⚽ Футбол. Лига чемпионов. Группа F
РБ Лейпциг
Реал

Ф2(0)

31%

1.90

П2

24%

2.65

ТБ 2.5

21%

1.65
⚽ Футбол. ЛЧ
Барселона
Бавария

П2

19%

2.80

Ф2(0)

17%

2.13

П1

11%

2.32
Бернарду Силва
ФК Барселона
ФК Манчестер Сити
ФК Реал
Жорже Мендеш
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Защитник Начо может покинуть «Реал» предстоящим летом
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Реал 11 10 1 0 28-9 31
2
 Барселона 11 9 1 1 28-4 28
3
 Атлетико 11 7 2 2 18-9 23
4
 Р. Сосьедад 11 7 1 3 16-13 22
5
 Бетис 11 6 2 3 14-8 20
6
 Атлетик 11 5 3 3 19-12 18
7
 Вильярреал 11 5 3 3 14-7 18
8
 Осасуна 11 5 2 4 11-11 17
9
 Р. Вальекано 11 4 3 4 16-14 15
10
 Валенсия 11 4 3 4 18-13 15
11
 Вальядолид 11 4 2 5 11-15 14
12
 Мальорка 11 3 3 5 9-12 12
13
 Сельта 11 3 2 6 12-21 11
14
 Альмерия 11 3 1 7 12-19 10
15
 Севилья 11 2 4 5 11-18 10
16
 Хетафе 11 2 4 5 11-19 10
17
 Эспаньол 11 2 4 5 14-19 10
18
 Жирона 11 2 3 6 15-19 9
19
 Кадис 11 1 4 6 5-22 7
20
 Эльче 11 0 4 7 8-26 4
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Севилья – Р. Вальекано
 - : -
29.10 22:00
Валенсия – Барселона
 - : -
30.10 16:00
Осасуна – Вальядолид
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