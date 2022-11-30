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Сегодня, 19:55

Агент Барбоза рассказал, что Криштиану Роналду предлагал свои услуги «Реалу»

Дмитрий Барулев
Корреспондент
Мария Куцубеева
Корреспондент
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Криштиану Роналду.
Фото Reuters

Агент Паулу Барбоза рассказал «СЭ» о том, что нападающий сборной Португалии Криштиану Роналду предлагал свои услуги «Реалу».

37-летний футболист уже выступал за клуб из Мадрида с 2009 по 2018 год.

«Криштиану по своей инициативе разговаривал с «Реалом» и предлагал играть шесть месяцев до конца сезона, учитывая, что Бензема травмирован. Я знаю, что с его стороны была такая инициатива, и он пытался договориться. Считаю, что его цели на таком уровне. Думаю, что у него есть альтернативные варианты. Несмотря на то, что в Англии сейчас сложилась плохая история, он может попытаться перейти в «Челси». Также он может попробовать и договориться с «Атлетико» — сказал Барбоза «СЭ».

22 ноября «Манчестер Юнайтед» объявил о расторжении контракта с Криштиану Роналду. Сейчас форвард находится в статусе свободного агента.

В сезоне-2022/23 нападающий сыграл за «Манчестер Юнайтед» 16 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и отдал 2 результативных передачи. Стоимость игрока, по данным портала Transfermarkt, составляет 20 миллионов евро.

Криштиану Роналду
Футбол
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2
 Реал 14 11 2 1 33-14 35
3
 Р. Сосьедад 14 8 2 4 19-17 26
4
 Атлетико 14 7 3 4 21-14 24
5
 Атлетик 14 7 3 4 24-14 24
6
 Бетис 14 7 3 4 17-12 24
7
 Осасуна 14 7 2 5 16-14 23
8
 Р. Вальекано 14 6 4 4 20-16 22
9
 Вильярреал 14 6 3 5 15-10 21
10
 Мальорка 14 5 4 5 13-13 19
11
 Валенсия 14 5 4 5 22-15 19
12
 Вальядолид 14 5 2 7 13-21 17
13
 Альмерия 14 5 1 8 16-22 16
14
 Жирона 14 4 4 6 20-22 16
15
 Хетафе 14 3 5 6 12-20 14
16
 Эспаньол 14 2 6 6 16-22 12
17
 Сельта 14 3 3 8 14-26 12
18
 Севилья 14 2 5 7 13-22 11
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 Кадис 14 2 5 7 9-26 11
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