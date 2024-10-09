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9 октября, 14:10

Адвокат рассказал, какое наказание грозит российской модели, обвинявшей Эрнандеса в изнасиловании

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Адвокат Игорь Бушманов в комментарии «СЭ» объяснил, какое наказание за клевету может грозить российско-испанской модели Луизе Кремлевой, которая обвинила защитника сборной Франции Тео Эрнандеса в изнасиловании.

В 2017 году девушка выдвинула обвинения против футболиста, который на тот момент играл за «Атлетико». По ее словам, инцидент произошел на парковке одного из ночных клубов в Марбелье. Однако видеозаписи не подтвердили обвинения девушки в физическом насилии, а заявление, что Эрнандес накачал ее наркотиками, отвергла медицинская экспертиза.

В январе 2020-го Кремлева была арестована за дачу ложных показаний. Спустя 4 года она предстанет перед судом. Как отмечает источник, заседание по делу русской модели состоится 28 октября. Ей грозит 2-летний тюремный срок.

«Во всех странах заведомо ложный донос о совершении преступления, тем более тяжкого и особо тяжкого, карается уголовным наказанием. В российском уголовном кодексе предусмотрена такая ответственность с наказанием до 3 лет лишения свободы. Испанское законодательство не исключение.

С учетом всех обстоятельств дела, наличии смягчающих ответственность обстоятельств, признания вины, позиции потерпевшего, суд вполне может назначить Кремлевой условное наказание. Однако не исключаю, что с учетом российского гражданства фигурантки, ее демонстративного пренебрежения моральными нормами, принятыми в обществе, «показательный» судебный процесс может завершиться реальным для нее наказанием», — сказал Бушманов «СЭ».

Эрнандес с 2019 года выступает за «Милан». 27-летний футболист является вице-чемпионом мира 2022 года в составе сборной Франции.

Денис Сафронов

Тео Эрнандес
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