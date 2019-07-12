Адвокат Гризманна приехал платить отступные "Атлетико"? Видео

"Барселона" близка к приобретению нападающего "Атлетико" Антуана Гризманна.

В интернете появилось видео, на котором адвокат 28-летнего футболиста входит в офис ла лиги. Ранее сообщалось, что каталонцы уже выплатили за француза 120 миллионов евро.

В этом случае Гризманн войдет в пятерку самых дорогих футболистов в истории футбола, уступив только Неймару (из "Барселоны" в "ПСЖ" за 222 миллиона), Кильяну Мбаппе (из "Монако" в "ПСЖ" за 180 миллионов), а также Жоау Феликса, которого "Атлетико" приобрел у "Бенфики" несколько дней назад за 126 миллионов.

Нападающий играет за "матрасников" с 2014 года. В прошедшем сезоне на его счету 21 гол в 48 матчах во всех турнирах.