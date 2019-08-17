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Адурис, забив победный гол «Барселоне», повторил рекорд Месси

00:50
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Нападающий «Атлетика» Ариц Адурис, забивший победный гол в матче 1-го тура чемпионата Испании против «Барселоны» (1:0), сравнялся с рекордом форварда каталонцев Лионеля Месси. Оба игрока забивают в примере уже на протяжении 15 сезонов подряд.

Первый мяч в чемпионате Испании 38-летний Адурис забил в сезоне-2005/06. Всего в том сезоне он забил шесть мячей. Всего на его счету до сегодняшнего дня 158 забитых мячей в 430 матчах примеры.

Тем не менее, Месси может установить новый рекорд (16 сезонов), если забьет хотя бы один гол в этом розыгрыше чемпионата Испании.

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