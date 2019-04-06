Адриану: "Неймар жалеет об уходе из "Барселоны"

Защитник "Бешикташа" Адриану Коррея, ранее выступавший за "Барселону", сказал, что бывший форвард "Барсы" Неймар жалеет о своем уходе. Сейчас бразильский нападающий выступает за "ПСЖ".

- Я общался с Неймаром около трех недель назад, - цитирует Адриану Sport.es со ссылкой на эфир Cadena SER. - Все мы, кто выступал за "Барселону", жалеем, что ушли. А он жалеет об этом даже больше, чем все остальные.

Напомним, бразилец перешел из "Барселоны" в "ПСЖ" в 2013 году. Французский клуб заплатил за него 222 миллиона евро, что стало новым трансферным рекордом.

В текущем сезоне 27-летний Неймар провел 23 матча за "ПСЖ" и забил 20 мячей при 11 голевых передачах. Его контракт действует до лета 2022 года. Transfermarkt оценивает футболиста в 180 миллионов евро.

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