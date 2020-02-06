Абидаль сохранит пост спортивного директора «Барселоны»

Спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль провел встречу с президентом клуба Хосепом Бартомеу. 40-летний француз сохранит свой пост в структуре клуба, сообщает Marca.

Ранее появлялась информация, что Абидаль может быть уволен. Причиной послужило высказывание Абидаля, который заявил, что не все футболисты были довольны бывшим главным тренером Эрнесто Вальверде, из-за чего не выкладывались на 100 процентов.

После этого за игроков вступился капитан каталонцев Лионель Месси. Последний потребовал назвать фамилии игроков, иначе Абидаль порочит честь всех футболистов.