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Абидаль сохранит пост спортивного директора «Барселоны»

16:37
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Спортивный директор «Барселоны» Эрик Абидаль провел встречу с президентом клуба Хосепом Бартомеу. 40-летний француз сохранит свой пост в структуре клуба, сообщает Marca.

Ранее появлялась информация, что Абидаль может быть уволен. Причиной послужило высказывание Абидаля, который заявил, что не все футболисты были довольны бывшим главным тренером Эрнесто Вальверде, из-за чего не выкладывались на 100 процентов.

После этого за игроков вступился капитан каталонцев Лионель Месси. Последний потребовал назвать фамилии игроков, иначе Абидаль порочит честь всех футболистов.

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