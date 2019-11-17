Абидаль подтвердил, что «Барселона» договаривается с Месси о новом контракте

Технический секретарь «Барселоны» Эрик Абидаль рассказал, как идут переговоры о продлении контракта нападающего Лионеля Месси. Ранее появлялась информация о том, что форвард не будет продлевать договор до конца нынешнего сезона.

— Мы уже ведем переговоры, — цитирует El Mundo Deportivo Абидаля. — Но я не знаю, будут ли у нас новости в ближайшее время. Решение будет зависеть от игрока и его окружения. Клуб надеется, что все будет завершено как можно скорее. В свое время мы все узнаем. Я настроен позитивно.

Также мы работаем над новым контрактом Ансу Фати. Ведем переговоры с ним, его семьей и его агентом. Это молодой игрок, который нуждается в нашей защите. А пока он должен продолжать работать, тренироваться и максимально полезно использовать свое игровое время.